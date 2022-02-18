На выборах президента избиратели будут присматриваться к новым лицам - эксперт

Политэксперт Николай Спиридонов: "В переизбрание действующего президента Владимира Зеленского уже не верят даже его ближайшие соратники". Фото: Рух ЧЕСНО

Избиратели на ближайших президентских выборах будут присматриваться к новым лицам в украинской политике.

Об этом написал в своем Фейсбук политический эксперт Николай Спиридонов.

"В переизбрание действующего президента Владимира Зеленского уже не особо верят даже его ближайшие соратники, - написал он. - У представителей "старой гвардии" типа Петра Порошенко или Олега Ляшко уже сформировался огромный антирейтинг. Это означает, что избиратели будут присматриваться к новым лицам в украинской политике".

Он отметил, что недавно Центр общественного развития "Интер-Акция" провел отдельное исследование на тему того, кто может стать таким новым лицом.

"Согласно результатам этого исследования на первое место среди потенциальных кандидатов украинцы поставили директора НАБУ Артема Сытника, - пишет эксперт. - Очевидно потому, что в целом позитивно оценивают результаты его работы. Также избиратели присматриваются к таким потенциальным кандидатам, как: Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Дмитрий Разумков и др.".

Отметим, что Артем Сытник в апреле этого года завершает работу на посту директора НАБУ и может начать политическую карьеру.