На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ На местных выборах в октябре 2020-го Александр Ройтбурд прошел в Одесский областной совет от партии "Европейская солидарность"

Одесситы на местных выборах осенью голосовали не за Геннадия Труханова, а против представителя ОПЗЖ Николая Скорика.

Такое мнение высказал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд в интервью журналу "Країна".

"Я голосовал не столько за Труханова, как против Скорика (кандидат в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик. Во втором туре проиграл действующему городскому голове Геннадию Труханову. - Країна). Сознательно избрал меньшую опасность.

Труханов во главе Одессы вынужден быть прагматичным. Его в Москве записали в предатели и коллаборационисты. Это гарантия, что он не заинтересован в приходе сюда России. А те ребята заинтересованы. До сих пор машут триколором и готовы открыть ворота врагу для создания "Одесской народной республики".

В других вопросах - как называть улицы, где строить дома, как относиться к зеленым зонам - у меня к Труханову много претензий", - пяснив Ройтбурд.

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Интервью с Александром Ройтбурдом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.