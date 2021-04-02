На участке округа №87 выборы признали недействительными

На участке заявили об исчезновении бюллетеней. Фото: "Честно"

На одном участке избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными.

На нем побеждал кандидат от "За майбутнє" Александр Шевченко, сообщает движение "Честно".

"На пересчете было 20 участков. За ночь планировали пересчитать все 20, удалось пересчитать только 5. На одном из 5 участков выборы признали недействительными. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 141. Причина признания выборов недействительными - проблема с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко. Напомним, что разрыв между Шевченко и Вирастюком идет на несколько сотен голосов", - сообщают наблюдатели движения.

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При признании выборов на участке недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство выступило за.

Несколько членов ОИК вызвали полицию. Заявляли о похищении бюллетеней.

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидаты от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". По данным ЦИК, обработано 84,61 участковых протоколов. Вирастюк - 31,35%, Шевченко - 29,69%, кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 28,77%.