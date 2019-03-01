На телеканале ZIK опровергли обвинения журналиста Братущака о сотрудничестве с АП

Телеканал ZIK заявил, что остается равноудаленным ко всем политическим силам

Телеканал ZIK опроверг обвинения в "тесном сотрудничестве" с Администрацией президента Украины, которые появились в СМИ после эфира программы Vox Populi с первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте телеканала в пятницу 1 марта.

"Относительно упреков журналиста Алексея Братущака, который работал политическим обозревателем итогового еженедельника "Первые о главном. Детали" на ZIKу, относительно "тесного сотрудничества" канала с Администрацией президента Украины, то руководство ZIKа удивляет, почему свою принципиальную позицию журналист решил продемонстрировать именно сейчас. А не тогда, когда Алексей только пришел на ZIK и каналу приписывали "продажу" Виктору Медведчуку. Или позже - Дмитрию Фирташу", - говорится в официальном комментарии от телеканала.

Неофициально на телеканале ZIK говорят, что коллектив удивлен неожиданным демаршем журналиста Братущака. По словам источника в редакции, коллеги восприняли поступок Алексея как "самопиар и попытку хайпонуть на резонансной теме". Мол, Братущак давно собирался оставить редакцию по личным причинам, и теперь громким заявлением хочет привлечь к себе внимание потенциальных работодателей.

Как известно, это уже не первый случай за последние пару лет, когда сотрудники ZIKа идут с канала и делают громкие заявления о своем увольнении. Так было и с генпродюсером Галгисизом Гелдиевим, и с телеведущей Роксаной Руно и другими.

Как отмечается в пресс-релизе, относительно коммерческого сотрудничества телеканала ZIK не только с Блоком Петра Порошенко, но и с другими политическими партиями, то размещение материалов предвыборной агитации осуществляется на основании соглашений с кандидатами на пост президента Украины и обязательно осуществления предварительной оплаты использования эфира канала за счет средств избирательного фонда кандидата. Другого действующим законодательством не предусмотрено.

"Телеканал ZIK остается равноудаленным ко всем политическим силам. Для тех, кто вне эфирного "пула" тех или иных каналов из-за своей политической позиции, ZIK всегда открыт", - говорится в официальном ответе на обвинения в адрес редакционного коллектива.

Напомним, в четверг 28 февраля журналист Алексей Братущак написал в блоге на "УП", что принял решение уволиться с телеканала ZIK за якобы сотрудничество руководства канала с действующей властью.