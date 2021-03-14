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воскресенье, 14 марта 2021 19:48

На следующей неделе Рада завершит земельную реформу

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На следующей неделе Рада завершит земельную реформу
Верховная Рада завершит земельную реформу на следующей неделе. Фото: Униан

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о передаче земли в общины и об электронных земельных аукционах. Об этом в своем Телеграм- канале написал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Также он рассказал, чем еще займется парламент.

"Очередная пленарная неделя. Повестка без интриг и скандалов, хотя более насыщенная, чем прошлая", - отметил нардеп.

Вторник

16 марта в парламенте планируют рассмотреть четыре законопроекта.

"Изменения в Конституцию о назначении глав НАБУ и ГБР. Окончание земельной реформы. Узаконивание списка предприятий, запрещенных для приватизации. Три проекта о реструктуризации валютных кредитов для тех, кто принимал их еще при долларе по 8", - говорится в сообщении.

Среда

В Раде состоится "день электронных сигарет".

Так, 17 марта в парламенте обсудят закон о рекламе электронных сигарет.

Также законопроект о посылках из-за границы до 150 евро без НДС и таможенной пошлины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях - Gazeta.ua).

Рада рассмотрит законопроект о возвращении уголовной ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Четверг

Как написал Железняк в своем Телеграмм-канале, 18 марта в парламенте запланировали рассмотрение снятия депутатских полномочий с мэра Херсона Игоря Колыхаева и председателя Черкасской ОГА Александра Скичко.

Также Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об аграрных расписках" - Gazeta.ua).

Пятница

19 марта рассмотрят закон об исчислении времени в Украине и об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины.

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На XI съезде партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что партия постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей.

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Дата
14
марта

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