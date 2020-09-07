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На сайте Совета зарегистрировали петицию родственников погибших воинов с требованием создания ВСК по делу "вагнеровцов"

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На сайте Совета зарегистрировали петицию родственников погибших воинов с требованием создания ВСК по делу &quot;вагнеровцов&quot;
Родные погибших украинских героев подчеркивают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий. Фото: rada.gov.ua

Родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ПВК Вагнер.

Автор петиции - Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российские агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украине российских наемников, бойцов ППК "Вагнер" была сорвана.

Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - отмечается в петиции.

Родные погибших украинских героев подчеркивают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий. "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости - а не наоборот", - говорится в тексте документа.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков - в момент избежали наказания? Кто и почему "слив" информации, и таким образом сорвал задержания? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?

В петиции также отмечается, что следственная комиссия Верховной Рады является едва ли не единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержания убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды ", - отмечают инициаторы петиции.

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