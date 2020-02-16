На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился "мирный план" для Украины

На сайт Мюнхенской безопасностной конференции вернули скандальный план "12 шагов завершения войны в Украине", который разрабатывали, в частности, россияне.

На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской безопасностной конференции Вольфганг Ишингер, сообщает Европейская правда.

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На сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ, который позже был удален. В документе не шла речь о военном нападении России на Украину и об оккупации украинских территорий. Документом предусматривалось постепенное снятие санкции с России при условии пошагового выполнения Минских соглашений и начала всеобъемлющего диалога в Украине относительно национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.