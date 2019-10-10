На пресс-марафон к Зеленскому аккредитовано уже 300 журналистов

Зеленский проведет пресс-конференцию. Фото: DW

На пресс-марафон Владимира Зеленского аккредитовано более 300 журналистов.

"Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому", - сообщила пресс-секретарша президента Юлия Мендель в Facebook.

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Согласно анонсированному формату мероприятия, представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.

При таком количестве аккредитованных журналистов, пресс-марафон должен продолжаться около 15-20 часов.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате.