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вторник, 11 января 2022 21:48

На политическую рекламу в Facebook ушло $2,2 млн - кто дал больше всего

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В прошлом году политики, партии и другие организации опубликовали в Facebook и Instagram почти 123 тыс. рекламных сообщений политического содержания. Общая их стоимость достигла почти $2,2 млн или 60 млн грн.

Об этом сообщили эксперты "Опора" на ZN.UA

Показательно, что 49,1% этих расходов составляют расходы "других" страниц (онлайн-изданий, общественных движений или поддерживающих политические силы, но не являющиеся их официальными представительствами). Потратили на политрекламу $1,08 млн (29,5 млн. грн).

 

Следующими по расходам стали политики разных уровней – от бывшего премьер-министра Арсения Яценюка до депутатов местных советов. На собственное продвижение в Facebook они совокупно потратили около $753 тыс. (20,5 млн грн).

Наименьшую часть (16,6%) составляют расходы партий: за рекламу заплатили $365 тыс. (около 10 млн грн).

Самые большие расходы в прошлом году были в сентябре и октябре. Вероятно, причиной такого рывка активности была предвыборная кампания на выборах мэра Харькова и депутатов Верховной Рады в округах Черкасской и Херсонской обл.

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Партия "Слуга народу" потратила $86 тыс. на 3,5 тыс. рекламных сообщений. Второе и третье места заняли страницы "За майбутнє" – центральная страница партии и женского крыла. Потратили около $83 тыс. на более 2300 сообщений.

"Голос" потратила $8 тыс. на 84 сообщения. Замыкает пятерку наибольших затрат "Партия Шария" – $7 тыс. на 300 реклам.

 

Яценюк потратил на рекламу почти $70 тыс. за 2200 сообщений. Сумма превосходит расходы практически всех страниц партий.

Вторую строчку занимает экс-нардеп Александр Шевченко, баллотировавшийся в парламент по 87 округу. Потратил более $63 тыс. на 875 реклам.

Бывший премьер Владимир Гройсман потратил $26 тыс. Кандидат на должность мэра Харькова Алина Мустафаева выложила на рекламу $22 тыс. Замыкает пятерку глава "За майбутнє", нардеп Игорь Палица. На продвижение в Facebook и Instagram потратил около $22 тыс.

 

Среди категории "других страниц" больше всего расходов на рекламу имеет телеканал "Первый независимый", основанный работниками каналов Медведчука, которым СНБО в прошлом году запретил вещание. "Первый независимый" потратил на продвижение в соцсетях почти $40 тыс.

 

"Опора" рекомендует Верховной Раде законодательно определить агитацию в Интернете, предусмотреть юридические инструменты за нарушение ее правил и разблокировать полноценную финансовую отчетность партий.

В прошлом году 1 секунда видеорекламы на одном из центральных каналов стоила кандидатам 5773 грн.

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Дата
11
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