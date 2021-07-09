На Mustang и размахивает руками - видео с подозреваемым во взяточничестве нардепом от партии Зеленского

Автор: @sluganarodu.yurchenko.211 Юрченко шел в парламент под брендом "Слуги народа".

В минувший четверг народный депутат от "Слуга народа" Александр Юрченко в центре Львова за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, потом напал на водителя.

В 14:10 депутат на Ford Mustang с госномером КА1988СТ (1988 - год рождения Юрченко) задним ходом выезжал с парковки отеля "Жорж" и въехал в Volkswagen Jetta. За рулем Volkswagenьа был 25-летний львовянин Всеволод Боровец, сообщает ZAXID.NET

После этого депутат на авто пытался убежать, но не смог. Дорога была заблокирована другими машинами, которые стояли в пробке. Водитель Volkswagenьа начал снимать на мобильный телефон. Нардеп в ответ вырвал у него из рук телефон.

"Он дважды ударил мой автомобиль. Первый раз с правой стороны, когда выезжал задним ходом со стоянки у гостиницы "Жорж", а затем пытался убежать и подвинул мое авто второй раз.

Но была пробка и он не смог далеко уехать. Когда я начал снимать на смартфон, он пытался силой отобрать его у меня. Он вел себя неадекватно и агрессивно, несколько раз ударил и толкнул меня. Говорил, что я буду иметь проблемы", - рассказал мужчина.

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Пострадавший также утверждает, что координация движений депутата была нарушена. У Юрченко были "ненормальные зрачки", по словам мужчины.

Боровец рассказал, что их обоих доставили на проверку на состояние опьянения. И у Юрченко экспресс-тест показал наличие MDMA, известного как "экстази".

32-летний Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе города Киева от партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского.

В сентябре НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки Юрченко. Бюро подготовило проект подозрения, но не могли его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение. Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Нардеп попросил передать ему через посредника $13 тыс. взятки за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще $200 тыс. для подкупа депутатов - членов Комитета, по данным следствия.

Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

В сентябре прошлого года президент Зеленский заявлял, что подозреваемый во взяточничестве Юрченко "обязательно сядет в тюрьму". Позже Зеленский заявил, что он "не сажает". В 2019 году во время избирательной кампании по стране была развешанная политическая реклама "Зе!президент - слуга народа" - Весна придет - сажать будем", "Конец эпохи лжи", "Конец эпохи жадности", "Весна покажет, кто где воровал".