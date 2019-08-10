На московском митинге задержали 178 человек

В Москве снова прошли митинги. Фото: Медуза

На разрешенной властями акции протеста в Москве задержали 178 участников.

Всего в России на акциях протеста за свободные выборы 10 августа задержали 275 человек, сообщает ВВС-Инфо.

Среди задержанных оппозиционный политик Любовь Соболь.

Власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и представителей оппозиции, проводя в них дома ночные обыски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший полковник "Беркута" разгонял митинг в Москве

Напомним, 14 июля в Москве начались акции протеста по инициативе оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.