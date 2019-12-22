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воскресенье, 22 декабря 2019 14:04

На местных выборах зафиксировали 47 нарушений

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Автор: npu.gov.ua
  22 декабря в Украине проходят местные выборы в ОТГ
22 декабря в Украине проходят местные выборы в ОТГ

Сегодня, 22 декабря, проводятся местные выборы в объединенных территориальных общинах. Представители правоохранительных органов уже зафиксировали 47 нарушений в избирательном процессе.

Подавляющее большинство нарушений связано с противозаконной агитацией - 14, подкупом избирателей - 5, фальсификацией официальных документов - 4. По 7 фактов сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, сообщает Нацполиция.

Автор: npu.gov.ua
  Полиция зафиксировала 47 случаев нарушений
Полиция зафиксировала 47 случаев нарушений

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Первые местные выборы в объединенные территориальные общины проходят в 23 регионах страны. Для их проведения образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану.

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