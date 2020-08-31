На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова

31 августа партия "Слуга народа" проведет съезд, на котором планирует согласовать на выборы городского головы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентельмен-шоу", "Камера смеха".
Об этом со ссылкой на собеседников в партии сообщает "Українська правда"
Мероприятие пройдет в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый". На съезде выступит президент Владимир Зеленский.
Представят список кандидатов на должности мэров областных центров.
Планировалось также, что "слугам" споет Тина Кароль, но концепция изменилась - и Кароль не будет выступать на съезде.
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Ранее партия "Голос" выдвинула кандидатом на должность мэра Одессы Наталью Делиеву - бывшего директора театра "Маски-шоу".
Местные выборы запланированы на 25 октября.
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