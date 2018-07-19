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четверг, 19 июля 2018 19:48

"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки

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&quot;На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве&quot; - Жебривского &quot;довели&quot; до отставки
Павел Жебривский не назвал фамилии людей, которые повлияли на его решение об отставке. Фото: gazeta.ua

На решение Павла Жебривского об отставке с должности главы Донецкой ОГА повлияли критики.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua.

"Написать рапорт об отставке - это было мое решение. Но к нему побудили некоторые вещи и люди. О них говорить нужно с холодной головой. Я не готов. Появилось много критики. Только она не приводит к чему-то продуктивному.

На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве. Первые две недели спал по два часа в сутки. Было очень обидно. Какой-то надрыв в душе. Вместо того, чтобы получить помощь страны, чтобы каждый начал что-то делать, чтобы туда вернулась Украина, мы получили совсем другое", - рассказал Жебривский.

Экс-губернатор пояснил: как боец ​​после фронта нуждается в реабилитации, так и ему нужно время на восстановление.

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11 июня Павел Жебривский сообщил, что уходит с поста председателя Донецкой ОГА. 13 июня Кабмин одобрил его отставку, а президент подписал указ об увольнении. Он находился на этой должности с июня 2015 года.

19 июня президент назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Полный текст интервью с бывшим главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским читайте на Gazeta.ua 20 июля и в следующих номерах "Газеты по-украински".

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