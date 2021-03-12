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пятница, 12 марта 2021 00:32

На Медведчука и Козака завели дело. За пособничество стране-агрессору

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На Медведчука и Козака завели дело. За пособничество стране-агрессору
На Медведчука и Козака завели дело. Фото: Украинская правда

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак фигурируют в уголовном производстве о пособничестве стране-агрессору.

Дело открыто по ч.1 ст. 438 УК — нарушение законов и обычаев войны. Наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет, следует из ответа Офиса генпрокурора на запрос экс-секретаря СНБО Алексея Данилюка, в ФБ написал журналист Валерий Калныш.

Расследование ведет Государственное бюро расследований. Генпрокурор внесла сведения в ЭРДР 1 марта.

"Генеральным прокурором 01.03.2020 года внесено в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения представителями руководства страны-агрессора — Российской Федерации путем пособничества М., К. и связанных с ними лиц действий, предусмотренных ч. 1. ст. 438 УКУ", — говорится в ответе Офиса генпрокурора.

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9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Допрос состоялся в рамках уголовного производства.

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