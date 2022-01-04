На матерившегося "слугу" Галушко направили протокол в суд

Галушки избирался от партии "Слуга народа" по округу в Броварах. Фото: @sluganarodu.GalushkoMikola.97

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции направило в суд протокол в отношении народного депутата от "Слуга народа" Николая Галушко, который несвоевременно подал сообщение о продаже автомобиля.

Об этом сообщает "Слово і діло".

Нардеп несвоевременно сообщил об изменении имущественного положения после получения 298 150 грн от продажи Lexus LS 460, по информации НАПК.

В отношении Галушко составили протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Протокол направили на рассмотрение Печерского районного суда города Киева.

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В прошлом году НАПК обнаружило, что "слуга" не указал в декларации за 2019-й 12 соток земли в селе Гоголев Броварского района Киевской области. Не задекларировал дом, принадлежащий его отцу и в котором он зарегистрирован. Также не указал сведения о двух земельных участках и еще одном доме, в котором зарегистрирована его дочь.

Выяснили, что в сентябре 2019 года нардеп приобрел Lexus LS 460 2007 года выпуска за 298 тыс. грн, но информацию в декларацию не внес.

Также он не задекларировал 943 тыс. грн, которые внес в свой избирательный фонд во время парламентских выборов. Нацагентство установило, что недостоверные сведения отличаются от достоверных на 1 млн 452 тыс. грн.

Галушко является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

22 декабря журналисты опубликовали видео, на котором Галушко матерится на полицейских, которые остановили за нарушение правил дорожного движения его водителя. Называл правоохранителей "дебилами". Фракция принесла извинения за поведение нардепа и заявила, что вопрос будет рассмотрен на этическом комитете партии. В то же время Галушко снова назвал полицейских "дебилами".