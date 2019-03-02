На Майдане повесили баннер "Порошенко за решетку"

Фото: Олег Богачук

В субботу на Майдане Независимости развернули баннер "Свинарчуков Порошенко за решетку". Его повесили активисты "Національний корпус" и "Національні дружини".

Участники акции требовали взять под стражу и арестовать счета и имущество фигурантов журналистского расследования о хищении в оборонном комплексе, в частности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщает Цензор.нет

Также представители Нацкорпуса жгли файеры.

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.