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вторник, 15 октября 2019 13:52

На Львовщине прокуратуру возглавила женщина

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Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько во вторник представил нового прокурора Львовской области.

Им стала 33-летний юрист Ирина Диденко.

  Диденко работает в прокуратуре с 2008 года.
Диденко работает в прокуратуре с 2008 года.

Среди приоритетных направлений Касько определил борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов - сигарет, алкоголя и т.п., а также ликвидацию так называемых "налоговых ям", борьбу с наркотрафиком, киберпреступностью, противодействие торговле людьми.

Также заместитель генпрокурора назвал проблемы: дробление уголовных производств, направление их в другой орган расследования, изменение органа расследования, изменение группы прокуроров, изменение подследственности из-за неэффективности.

"Хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Я вас очень к этому призываю. Почистите свои Авгиевы конюшни", - заявил Касько.

Ирина Диденко - старший советник юстиции. Училась в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 2008-го. Занимала должности помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области.

С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры.

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Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виктора Трепака назначили заместителем генерального прокурора.

Приказ о назначении подписал генпрокурор Руслан Рябошапка.

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