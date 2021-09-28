На концерт ко Дню Независимости потратили 64 млн грн

На концерт в НСК Олимпийский к 30-летию Независимости Украины потратили 64 млн гривен.

Деньги выделили из госбюджета. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Минкульт.

В рамках суммы предусмотрели расходы на оплату услуг аранжировки, создания партитур для оркестра, стейдж-бэнда, репетиций, студии звукозаписи, технического обеспечения номеров артистов, на обеспечение многокамерной съемки.

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В праздничном шоу Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны приняли участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Участниками шоу стали более 30 исполнителей, в том числе Джамала, Кристина Соловий, Арсен Мирзоян, Tayanna, Виктор Павлик, а также группы Океан Эльзы, KAZKA, GO_A и другие.

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства.

"Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым есть 24 августа. Хотя на самом деле это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.