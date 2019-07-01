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понедельник, 01 июля 2019 16:29

На кандидата в народные депутаты напали радикалы
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Напали на Петренко у здания суда в Краматорске.
Фото: instagram.com
Напали на Петренко у здания суда в Краматорске.
Напали на Петренко у здания суда в Краматорске.
Петренко является кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Анастасию Петренко обсыпали мукой активисты. Произошло все во время визита Петренко в Краматорск Донецкой области.

Об этом женщина рассказала в Instagram.

"Радикалы попытались унизить меня — кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь" по округу 45 (Авдеевка). Обсыпали мукой, издевались и пытались всячески опозорить", — пишет Петренко.

Инцидент произошел 30 июня у здания местного суда. Там рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата ОПЗЖ Юрия Солода со слоганом "Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс".

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Петренко сообщила, что подала на обидчиков заявление в полицию.

"Если вы захотели пропиариться на моем имени, у вас это не получится. Я не сойду с дистанции, я буду идти в Верховную Раду, буду помогать людям, буду продолжать делать добрые дела, ведь я верю в Господа Бога. У меня есть кому за меня заступиться, ведь правда на моей стороне. Я - за мир! Я патриот своей страны! Я верю в Украину!" — заявила кандидат в народные депутаты.

В Сумской области жестоко избили кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. Нападение произошло в час ночи 27 июня. Пострадавший оказался в реанимации. Состояние его тяжелое. Предполагают, что заказчиком нападения мог быть один из оппонентов Семенихина — народный депутат "Воли народа" Игорь Молоток.

instagram.com
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