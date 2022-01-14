На канале "слуги" закрыли "лютую украинизацию" Мухарского

На телеканале успели выпустить 26 программ. Фото: Facebook.com/AntinMykharskyi

На "4 канале", который купил народный депутат из "Слуга народа" Алексей Ковалев, закрыли программу "Люта українізація" с ведущим Антином Мухарским.

Об этом Мухарский сообщил в Facebook.

"Прощай "Люта українізація". Это действительно был чисто украинский продукт, который преодолевал российщину, советчину и малороссийщину. Немного бурлескный, немного интеллектуальный, немного музыкальный, немного развлекательный, немного исторический, немного патриотический, немного сексуальный, немного театральный. Но вообще уникальный", - написал актер.

На канале сделали 26 выпусков проекта.

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"А нельзя ли его обновить на другом канале?" – спрашивают в комментариях. Повторюсь: с этой командой уже нет. С этой аурой, смыслами, героями, антуражем. Дальше обязательно что-нибудь будет. Что-то новое и не менее шедевральное. Но "Люта українізація" отныне – еще одна страница истории украинского ТВ", - заявил Мухарский.

Ранее об уходе с телеканала заявил телеведущий Остап Дроздов. Сообщил о пунктах новой редакционной политики канала, среди которых – забыть о термине "велике крадівництво", обогащение власти, не упоминать об олигархе Игоре Коломойском, для русского языка – содействие и лояльность.

О покупке Ковалевым "4 канала" стало известно в конце декабря. В качестве нового владельца его представили коллективу на новогоднем корпоративе. Покупку за более 4 млн грн задекларировал, как подарок от родителей. Ковалев избирался в Верховную Раду от "СН" по округу Херсонской области. Работает в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике. По декларации, у него нет своего жилья.