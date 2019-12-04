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среда, 04 декабря 2019 16:35

На этой неделе запускают новую таможню

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На этой неделе запускают новую таможню
Негативный стереотип о таможне сломается, говорит Нефедов. Фото: УНІАН

Кабинет министров с 8 декабря запускает новую таможню.

С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, в сфере борьбы с правонарушениями, сообщается на профильном сайте

"Наконец мы официально запускаем работу новой таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав.

Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", - заявил председатель ГТС Максим Нефедов.

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Зарплаты чиновникам надо повышать, заявлял Максим Нефедов.

В противном случае "будет коррупция на местах и люди, которые не мотивированы работать".

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Дата
04
декабря

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