На этой неделе парламент перестанет работать в турборежиме

Разумков прекращает турборежим в работе парламента. Фото: rubryka.com

На этой неделе парламент начнет работать в нормальному режиме, однако послабления не повлияет не качество работы.

"В общем, я надеюсь, что на этой неделе завершим "турборежим", перейдем к более плановой работы. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти, для внедрения реформ. Работа немножко в другом режиме не повлияет на ее качество", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета во вторник.

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Политик отметил, что на прошлой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрела 41 вопроса повестки дня и приняла 24 проекты закона.

Кроме того, напомнил, что 18 октября в парламенте состоится час вопросов к правительству.

48% опрошенных украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. По мнению 27%, она ничем существенно не отличается, а 8% думают, что она хуже предыдущей, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.