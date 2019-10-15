На этой неделе парламент перестанет работать в турборежиме

 
Ексклюзивы
1/5
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2529
"Размели как горячие пирожки": в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки": в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 999
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 3978
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2592
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 864
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5913
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 999
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2151
Фото
Все фото
5
5
14
7
8
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
На ПА НАТО выразили поддержку Порошенко
На ПА НАТО выразили поддержку Порошенко
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Видео
Все видео
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3348
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6822
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1512
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1665
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 11:54

На этой неделе парламент перестанет работать в турборежиме

  Комментировать
На этой неделе парламент перестанет работать в турборежиме
Разумков прекращает турборежим в работе парламента. Фото: rubryka.com

На этой неделе парламент начнет работать в нормальному режиме, однако послабления не повлияет не качество работы.

"В общем, я надеюсь, что на этой неделе завершим "турборежим", перейдем к более плановой работы. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти, для внедрения реформ. Работа немножко в другом режиме не повлияет на ее качество", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета во вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Программа действий правительства, новые кадры и законопроекты. Кабмин похвастался своей работой

Политик отметил, что на прошлой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрела 41 вопроса повестки дня и приняла 24 проекты закона.

Кроме того, напомнил, что 18 октября в парламенте состоится час вопросов к правительству.

48% опрошенных украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. По мнению 27%, она ничем существенно не отличается, а 8% думают, что она хуже предыдущей, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На этой неделе парламент перестанет работать в турборежиме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Правительство издало инструкции по земле, которая осталась без владельцев

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
 1 Просмотров: 50008
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 36631
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 33910
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 20729
Легковушка слетела с дороги на железнодорожные пути: первые кадры смертельной аварии
Легковушка слетела с дороги на железнодорожные пути: первые кадры смертельной аварии
5
 Просмотров: 17415
Политика
Порошенко предложил членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре
Порошенко предложил членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре Просмотров: 54
Гончарук с министрами впервые придет на час вопросов
Гончарук с министрами впервые придет на час вопросов Просмотров: 144
Дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина
Дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина Просмотров: 108
Латвия конфисковала $30 млн окружения Януковича
Латвия конфисковала $30 млн окружения Януковича Просмотров: 117
В правительство назначили человека из партии Тимошенко
В правительство назначили человека из партии Тимошенко Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
3
Рейтинг Зеленского резко упал
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Голосов: 12759
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua