На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран - заместитель генпрокурора

Заместитель генпрокурора Мамедов рассказал, что РФ иностранных наемников в Донбассе. Фото: Офис генпрокурора

Российская Федерация использует на Донбассе наемников из более чем 30 стран.

"Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе. География стран их происхождения составляет более 30 государств. Среди них Франция, Чехия, и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20 ", - рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

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Начиная с 2014 года и по настоящее время, иностранные наемники находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору. Например, в так называемом 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", отличающийся своей жестокостью.

На данном этапе расследования разглашение имен возможных фигурантов негативно повлияет на раскрытие преступлений, отмечает Мамедов.

"Нам известно, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил он.

Стимулом наемников есть - материальное вознаграждение, говорит заместитель генпрокурора.

"Один из ключевых признаков наемника - участие в военных действиях для получения личной выгоды. Будучи вооруженными, в военном снаряжении, они беспрепятственно попадают на территорию Украины, где и принимают активное участие в военном конфликте".

На Донбассе 6 сентября на 42-й день режима прекращения огня страна-агрессор нарушила договоренности и открыла огонь по украинским позициям. Было осуществлено не менее 3 обстрелов, во время которых 1 украинский воин погиб.