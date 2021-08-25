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На Днепропетровщине отменили региональный язык

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На Днепропетровщине отменили региональный язык
Региональный язык в Днепропетровской области отменили. Фото: ua.news

В Днепропетровской области суд отменил региональный статус русского языка.

Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил в Facebook.

"Наконец это антиконституционное решение отменили. Все мы помним, что после принятия в 2012 году позорного закона "Об основах государственной языковой политики", начался своеобразный "парад" принятия решений местными советами о предоставлении русскому языку статуса регионального. И Днепропетровская область не исключение.

Однако еще в феврале 2018 года КСУ признал этот закон неконституционным. А с 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому депутаты Днепропетровского облсовета имели в шестимесячный срок пересмотреть и отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Однако этого не произошло. И только в судебном порядке нам удалось этого добиться", - отметил Кремень.

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Решение суда обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений.

В июле 2021 года Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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