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среда, 19 февраля 2020 13:49

На Черноморской таможне при руководстве Щуцкого в течение 4 месяцев произошло 3 коррупционных скандала

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На Черноморской таможне при руководстве Щуцкого в течение 4 месяцев произошло 3 коррупционных скандала
СБУ сообщило о третьем случае коррупционных действий на Черноморской таможне, которую с ноября 2019 года возглавляет Александр Щуцкий. Фото: Википедия

Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора таможенного поста "Херсон-аэропорт" за организацию преступной взяточнической схемы, которая позволяла ему и сообщникам за смену получать до 4 тыс. долларов неправомерной выгоды. Это уже третий резонансный случай коррупционных действий на Черноморской таможне, которую с ноября 2019 года возглавляет Александр Щуцкий.

По сообщению СБУ чиновники таможенного поста "Херсон-аэропорт" наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, занимающихся импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За различные суммы взяток должностные лица "не замечали" возможные нарушения коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом, через минимизацию обязательных платежей при таможенном контроле государству наносились убытки.

По данным Службы безопасности, таможенники установили "тариф" взяток - 300-500 долларов с человека, что позволяло фигурантам получать за смену неправомерную выгоду в размере до 4 тыс. долларов.

Государственное бюро расследований сообщает о задержании инспектора таможенного поста "Херсон-аэропорт" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В случае доказательства вины, таможеннику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

14 февраля Мелитопольский горрайонный суд установил меру пресечения задержанному таможеннику в виде домашнего ареста по месту его жительства с обязательством носить электронный браслет.

В постановлении суда зафиксированы эпизоды, во время которых инспектор таможенного поста требовал и получил от предпринимателя взятку. "Действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, достоверно понимая противоправный характер своих действий получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 300 (триста) долларов США за то, что он не будет создавать искусственные препятствия прохождения таможенного контроля и повреждать целостность товара", - говорится в документе.

Это уже третий резонансный случай разоблачения коррупционных действий на Черноморской таможне за время руководства там Александра Щуцкого. В декабре 2019 года СБУ задержала начальника одного из подразделений этой таможни. Чиновник создал механизм вымогательства денег с частных предпринимателей. За взятки он гарантировал им содействие в незаконном уменьшении установленных пошлин. В конце января 2020 года сотруднику Управления таможенного контроля предъявили подозрение о внесении недостоверных данных в Единую автоматическую автономную систему.

Напомним, что в ноябре 2019 года Херсонскую и Николаевскую таможню объединили в единую Черноморскую таможню с центром в г. Херсон. Ее руководителем был назначен экс-начальник Сумской таможни Александр Щуцкий.

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