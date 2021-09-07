На Банковой разборки за доступ к Зеленскому - СМИ

В ближайшие месяцы в ОП могут произойти кадровые изменения. Фото: УНН

В Офисе президента планируют уволить заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова, он не ладит с руководителем Андреем Ермаком и другим заместителем Ермака Олегом Татаровым. Об этом пишет "Українська правда"

Смирнов находится под угрозой увольнения и через месяц-два может потерять должность.

Также, по словам источников, у Смирнова сложились натянутые отношения непосредственно с Ермаком - его заместитель "слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак и Татаров поедают "кварталовцев"

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса президента Ермака в феврале прошлого года, а его заместителем Татарова - в августе. Татаров при президентстве Януковича был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Зеленский отказался увольнять.