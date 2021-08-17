На Банковой прокомментировали "совок" в центре столицы

Конструкции на Аллее Героев Небесной Сотни вызвали общественную критику. Фото: Богдан Кутепов.

В Офисе президента Владимира Зеленского объясняют, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали установить экскурс в историю нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".

"Это должна была быть декорация для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала доступ к мемориальным табличкам.

В этих декорациях планировали съемку художественной постановки - исторического экскурса в различные периоды истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После этого декорацию должна были демонтировать. Но теперь творческую концепцию пересмотрят", - цитирует источник в ОП "Українська правда"

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17 августа журналист Богдан Кутепов сообщил, что на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве устанавливают декорации в стиле советской эпохи. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы, заявил мер Киева Виталий Кличко. Впоследствии представители "Национального корпуса" разбили часть декораций.