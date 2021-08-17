На Банковой прокомментировали "совок" в центре столицы

 
Ексклюзивы
1/5
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1674
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 855
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 765
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 198
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
8 Просмотров: 1764
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2358
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1692
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2421
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 432
Фото
Все фото
5
8
5
4
8
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
&quot;Наказание нападавшим&quot; - журналисты пришли к МВД
"Наказание нападавшим" - журналисты пришли к МВД
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Видео
Все видео
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
"Человек определяется не своим трепом" - Белецкий высказался о Зеленском
Нацкорпус посетил "дом Зеленского"
Нацкорпус посетил "дом Зеленского"
Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом
Марина Порошенко показала, как ухаживает за садом
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 549
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 153
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 297
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 486
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 504
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
вторник, 17 августа 2021 14:44

На Банковой прокомментировали "совок" в центре столицы

  Комментировать
На Банковой прокомментировали &quot;совок&quot; в центре столицы
Конструкции на Аллее Героев Небесной Сотни вызвали общественную критику. Фото: Богдан Кутепов.

В Офисе президента Владимира Зеленского объясняют, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали установить экскурс в историю нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".

"Это должна была быть декорация для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала доступ к мемориальным табличкам.

В этих декорациях планировали съемку художественной постановки - исторического экскурса в различные периоды истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После этого декорацию должна были демонтировать. Но теперь творческую концепцию пересмотрят", - цитирует источник в ОП "Українська правда"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского изобразили с Татаровым

17 августа журналист Богдан Кутепов сообщил, что на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве устанавливают декорации в стиле советской эпохи.

Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы, заявил мер Киева Виталий Кличко.

Впоследствии представители "Национального корпуса" разбили часть декораций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Банковой прокомментировали "совок" в центре столицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Украинский спутник полетел в космос

Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста

Землетрясение уничтожило крупный город

В аварии на ГЭС в России погибли 75 человек

Считали ядовитым и использовали в декоративных целях: интересные факты о популярном овоще

"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч

Человек впервые пересек океан на воздушном шаре

Самое читаемое
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 19297
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 18216
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 6858
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 6021
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию 1 Просмотров: 5625
Политика
Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях
Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях Просмотров: 153
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
5
 1 Просмотров: 1107
Кличко отреагировал на "перформансы" на месте гибели Героев
Кличко отреагировал на "перформансы" на месте гибели Героев Просмотров: 612
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 4 Просмотров: 2574
"Наказание нападавшим" - журналисты пришли к МВД
"Наказание нападавшим" - журналисты пришли к МВД
5
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
8
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
4
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 8039
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть