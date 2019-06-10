На Банковой готовят массовое увольнение губернаторов

Команда Зеленского ищет кандидатов на должности председателей ОГА. Фото: вот: rbc.ua

В Администрации президента Владимира Зеленского готовят увольнении 13 губернаторов и ищут кандидатов на их места.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет о 13. Мы продолжаем поиск специалистов, которые могут стать председателями облгосадминистраций.

Всем известны критерии нашего отбора - это порядочность, профессионализм, отсутствие связей с любыми коррупционными схемами. Нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Кроме того, желательно, чтобы эти кандидаты уже имели понимание, с кем будут работать на местах", - сказала Мендель.

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На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство направит президенту Владимиру Зеленскому представления на увольнение ряда председателей областных государственных администраций. Фамилии губернаторов он не назвал.