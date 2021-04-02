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пятница, 02 апреля 2021 09:23

На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов

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На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
На комиссию вызывали полицию. Фото: @chesno.movement

На избирательном округе № 87, где прошли выборы народного депутата, продолжают пересчет голосов. Об этом сообщает движение "Чесно".

"На пересчете было 20 участков. За ночь планировали пересчитать все 20, удалось перечислить лишь 5.

На одном из 5 участков выборы признали недействительными. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 141. Причина признания выборов недействительными - проблема с заявлениями и голосованием на дому.

Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко.

При признании выборов на одном из участков недействительными, были члены ОИК, которые голосовали против. Но большинство было "за". Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на непризнанном участке.

Сейчас считают следующую участок", - сообщают наблюдатели.

По данным ЦИК, обработано 90,59% участковых протоколов. Кандидат от "Слуги народа" Вирастюк - 31,51% (14 500 голосов), кандидат от "За будущее" Шевченко - 29,52% (13 586). Разница между ними - менее тысячи голосов.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 28,83% (13 268).

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28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе.

В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум.

Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов".

Нардеп Николай Тищенко устроил скандал.

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02
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