На 87 округе возобновили подсчет голосов

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Центральная избирательная комиссия возобновила после паузы подсчет голосов на округе №87 на Ивано-Франковщине. Всего подсчитали почти 71% бюллетеней.

Вечером 31 марта комиссия посчитала более 3,5% бюллетеней, и общее количество подсчитанных составляет 70,94%, сообщает ЦИК.

На первом месте остается кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,09%. На второе место вышел Александр Шевченко из "За будущее", который набрал 28,99% и обогнал представителя "Свободы" Руслан Кошулинский (28,87%) на 42 голоса.

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Между тем в "Слуге народа" сообщили, что на 14-ти избирательных участках округа проведут пересчет голосов.

На страницах ЦИК такой информации нет.

31 марта Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов. Депутаты "Слуги народу" сообщали о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе. Среди них якобы подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней. Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа №87 покинули место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду. ЦИК 30 марта избрала новых главу и трех членов избирательной комиссии. Кошулинский требует признать выборы недействительными, и объявить перевыборы.