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среда, 20 января 2021 19:48

Мыкытася оставили под арестом

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Мыкытася оставили под арестом
Суд арестовал Мыкытася 31 декабря. Фото: segodnya.ua

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего народного депутата, экс-председателя "Укрбуд" Максима Мыкытася по подозрению в организации похищения человека.

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Мыкытася на решение Шевченковского райсуда города Киева о содержании его под стражей, сообщает LB.ua

Суд оставил экс-нардепа под арестом до 27 февраля.

Во время заседания Мыкытась заявил о непричастности к инкриминируемому ему преступлению.

Представители обвинения, в свою очередь, указали на достаточность доказательств и отметили наличии рисков для расследования в случае смягчения меры пресечения.

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Мыкытася арестовали за полтора часа до Нового года по делу о заказе похищения человека. Избрать меру пресечения получилось не с первого раза. Сначала бывший нардеп опоздал на заседание, потом судьи объявили отвод. На следующий день, 31 декабря, он снова не явился на утреннее заседание, и суд принял решение о принудительном приводе. Рассмотрение ходатайства растянулось на целый день.

Бывшему депутату инкриминируют заказ похищения юриста корпорации "Укрбуд", владельцем которой он был. Следствие утверждает, что Мыкытась во время пребывания под домашним арестом (по делу о хищении средств Нацгвардии) заказал похищение человека с целью вымогательства $800 тыс. долга.

Максима Мыкытася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017-го.

Его строительная компания и Нацгвардия договорились о строительстве жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимого имущества на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Червоный Хутир.

В декабре этого года Мыкытась после соглашения на сотрудничество с детективами НАБУ выходил из СИЗО.

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