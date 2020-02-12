"Мы вас не избирали. Вы - никто" - журналист обратился к Ермаку

Глава Офиса президента - это вообще канцелярская работа, говорит Скрыпин.

Руководитель Офиса президента перебирает на себя не свойственные ему функции.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин.

"Поменяли шило на мыло - Богдана на Ермака. Ермак и так был в команде Зеленского. У него были определенные полномочия, которые ему устно предоставил президент. Потому что Ермак не является министром, как и Богдан. Глава Офиса это вообще должна быть чисто канцелярская работа. А у нас почему-то сразу у этого человека начинает гепополитика в голове крутиться.

Слышим от Ермака: "А что будет", "Что мы хотим сделать с Донбассом", "А выборы мы там проведем".

Ермак, вы не имеете никаких полномочий. Мы вас не избирали. Вы не министр, который назначен Верховной Радой. С точки зрения права, вы - никто. Так же как и Богдан. Эти вот рассуждения, озвучивания каких-либо перспектив, странно выглядят", - сказал журналист.

"Выборы на Донбассе, которые хотят впопыхах устроить - это так не работает. Если вы, Ермак и компания, хотите провести там выборы без соблюдения украинского законодательства, то это фейк, подделка. Вы будете ничем не отличаться от тех, кто проводил так называемые "референдумы" в Крыму", - сказал Скрыпин на канале Skrypin.ua

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11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. На его место назначил своего помощника Андрея Ермака.