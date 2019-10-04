Мы смогли остановить его превращение в инструмент для репрессий - Геращенко об изменениях в Уголовный Кодекс

"ЕС" против репрессивных норм законопроекта для простых граждан

Верховная Рада приняла закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, учтя замечания оппозиции, о том, что этот законопроект не должен стать инструментом для репрессий, а должен выполнять правоохранительную функцию.

Об этом в видео-обращении заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"330 "за" изменения в УПК (закон 1009), который неделю назад со скандалом был направлен на повторное второе чтение. Именно наша политическая сила настаивала на том, чтобы в законопроект были внесены изменения. Тогда, в том числе и некоторые общественные активисты, устроили депутатам истерику и обструкцию, мол, испугались прослушивания НАБУ и поэтому завалили закон. А мы говорили о репрессивных нормах этого законопроекта для простых граждан, о драконовских правилах времен Сталина, по которым можно было задерживать без суда и следствия, без права залога и обжалования, о неправильности отмены сроков расследования и возможности держать человека в статусе подозреваемого всю жизнь. О коррупционных рисках в условиях неэффективного следствия или недобросовестных правоохранителей", - сказала она.

Геращенко отметила, что поправки и четкая, аргументированная позиция "Европейской Солидарности" были услышаны общественностью и монобильшенством. Это помогло качественно доработать законопроект и привести его в соответствие нормам права "ЕС".

Политик добавила: "Сегодня удалось отстоять наши поправки, доработать этот закон и сделать его более профессиональным, отвечающим праву ЕС. Наша фракция голосовала "за". Мы - за профессиональный подход, а не хайп и турборежим, за профессиональную работу комитетов, за внимание к деталям и поправкам. С ужасом представляю, что бы было, если бы слуги реализовали свой план - проголосовали 74 сырых и несовершенных закона сразу в целом.... Все эти полицейские органы могли превратиться в инструменты террора. Мы смогли сохранить такие нормы, как прослушивание НАБУ, но защитить права граждан. Очень трудно возвращаем работу парламента от безумного зеленого принтера к нормальному профессиональному обсуждению. Наша фракция - реально молодцы!".

Как сообщал 5.UA, в "ЕС" призывают власти совместно "разрулить" телефонный скандал.