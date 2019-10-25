Мы расследовали дело, в котором проверяли Андрея Богдана - Горбатюк

Бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк назвал вероятные причины его увольнения. Фото: Рубрика

Уволен накануне руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, в котором фигурировал председатель Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом Горбатюк рассказал в эфире Громадського радіо.

В управление Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд грн по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

"Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину положили 3,2 миллиарда гривен долга и выплату 32 миллионов гривен Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана (Андрея Богдана - действующего главу Офиса президента. - Gazeta.ua)", - рассказал Горбатюк.

Также Горбатюк отметил, что в этом деле вообще было принято "значительное количество процессуальных решений", однако, по словам бывшего руководителя управления ГПУ, их блокировало руководство ведомства.

Напомним, 23 октября главу управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка уволили. Также с ГПУ уволили прокурора Алексея Донского, который также занимался делами Майдана.