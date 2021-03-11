Мы покажем, как миром править - "слуга народа" обматерил противников Лукашенко

Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко грубо высказался относительно расследования Telegram-канала Nexta о непризнанном президенте Беларуси Александре Лукашенко, а также раскритиковал его противников.

"Nexta - вы просто трусливые пид***сы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, кончены мудаки и уроды. Лукашенко от народа, и для народа. И мы вместе вам еще покажем, как миром править на благо простого народа", - написал Шевченко в Telegram-канале.

В то же время политик обратился к украинцам, пообещав им "народный суд".

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"Украинцы, родные мои! Подождите еще немного. Мы прогоним этих иностранных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в СМИ. Будет им еще народный суд. За нами Бог, с нами народ - Великой Украины!" - написал депутат.

Автор: Скрин с телеграмм-канала Евгения Шевченко Евгений Шевченко обматерил противников режима Лукашенко

В Беларуси глава КГБ Иван Тертель заявил о намерении властей принять жесткие меры для якобы недопущения дестабилизации обстановки в стране в ответ акции протеста.