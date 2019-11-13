Мы поддерживаем рынок земли, но надо качественный, компромиссный законопроект - Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко: "В таком виде закон о земле принимать нельзя"

Законопроект, который предлагает президентская фракция "Слуга народа" о рынке земли не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что фракция "Европейская Солидарность" категорически против, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

"В законе, который сегодня пытаются протащить "слуги", нет ключевого - права украинца купить землю. Да, он сможет продать свои паи, но купить он ее не сможет. Ведь не предусмотрен прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодовитых земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю могли вкладывать земли. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой крестьянин и фермер", - подчеркнула политик.

Ирина Геращенко отметила, что лучший выход из этой ситуации - отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за круглый стол и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

"Этот законопроект должен защитить крестьянина, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 тысяч гектар земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам", - добавила она.

"Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения, провести серьезную политическую и общественную дискуссию", - подытожила Ирина Геращенко.