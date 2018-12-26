"Мы начинали с 5,68%, а на последних выборах имеем 35,7%" - Тимошенко

"Батьківщина" победила на выборах в ОТГ, которые состоялись 23 декабря, и, по предварительным подсчетам, получила 35,7% голосов избирателей.

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов, – говорится на сайте политсилы.

Автор: Пресс-служба ВО "Батьківщина" Политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТО, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий

"Абсолютное первое место с большим отрывом заняла" Батьківщина "– 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% – Блок Петра Порошенко. Эти выборы – последняя большая репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где меряют случайно мысли каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням", – заметила глава партии.

По ее словам, "Батьківщине" удалось добиться победы несмотря на яростный административный ресурс, который задействовала действующая власть.

"Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов", – констатировала лидер "Батьківщини".

Впрочем, давление и фальсификации не помогли. Все меры политического террора на выборах не срабатывают, убеждена глава партии.

Зато, партия "Батьківщина" от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку. Так, политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТГ, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

"Мы начинали с 5,68% в 2014 году, в 2016-2017 годах – 28,6%, а на последних выборах мы уже имеем 35,7%", – сказала она.

Юлия Тимошенко гордится своей командой, "которая может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушениям".

"Это означает, что на президентских выборах, какие бы технологии не использовала власть, с такими гражданами и с такой командой, как у меня, мы можем противостоять всем. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы", – подчеркнула политик.

Как известно, в воскресенье, 23 декабря, состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских глав в 77 ОТГ в 13 областях Украины.