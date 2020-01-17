Мы команда, у которой все в порядке с самооценкой и самоиронией - Потураев о "пленках Гончарука"

Народный депутат Никита Потураев выразил поддержку премьер-министру Алексею Гончаруку. Фото: Волынские Новости

Нардеп Никита Потураев поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, а также позитивно оценил работу Кабинета министров при решении сложностей с выполнением бюджета при укрепившейся гривне.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Я услышал, что правительство понимает эту комплексную проблему. Проблему, которая связана с тем, что позитивный процесс укрепления курса гривны приводит к тому, что государственный бюджет сложнее свести. Осознание проблемы – уже половина ее решения. Они профессионально ее обсуждают, ищут выход из этой ситуации", - заявил нардеп.

Он также отметил, что разговор, который попал в сеть, был смонтирован, а некоторые высказывания вырваны из контекста.

"Но даже то, что выдернуто из контекста, для меня оказало абсолютно позитивное впечатление. Что касается в том числе и таких самоироничных высказываний, который там звучали - это абсолютно нормально. Мы такая команда, начиная с президента, у которой в порядке с самооценкой, с пониманием собственной компетенции, а главное - с самоиронией. Поэтому мы реагирует на такие высказывание вполне адекватно", - подытожил Потураев.