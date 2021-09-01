"Мы еще поборемся"- Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США

Украина рассчитывает на санкции против "Северного потока". Фото: Офис президента

Украина рассчитывает на гарантии со стороны США в случае достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

"Если достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать ... Если будет работать, то обсудим конкретные вещи и гарантии", сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам после презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США, сообщает Укринформ.

"Да, я имею в виду санкции", уточнил он.

Штаты инвестируют в украинскую энергетику от 5 до 30 млрд долларов, отметил Зеленский.

В Вашингтоне у него состоялись переговоры с министром энергетики Дженнифер Ґренгольм, и был подписан важный меморандум между НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

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"Северный поток-2" - российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственный акционер проекта - ОАО "Газпром". В июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Америка не будет препятствовать достройке трубы, а Германия обязуется принять санкции в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации. Украина использует время до запуска газопровода "Северный поток-2" для защиты своих интересов и экономической безопасности. Однако, когда трубу запустят, цены на газ для украинских потребителей подскочат.