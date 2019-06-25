Мы должны озвучить ПАСЕ свои условия - Береза

Украина должна поставить перед ПАСЕ четкие условия возвращения к работе в ассамблее.
Об этом сказал член украинской делегации Борислав Береза в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы прекратили работу на этой сессии. Оставили за собой лишь возможность участвовать во всем, что имеет отношение к наложению санкций или поставить под сомнение полномочия российской делегации. Далее мы возвращаемся в Украину, будем проводить совещания в парламенте и выяснять, как сотрудничать с Парламентской ассамблеей. С ней сотрудничать надо. Но сейчас мы должны сказать ПАСЕ: "Мы готовы вернуться, если... И озвучить условия", - сказал Береза.
"Чтобы никто не думал, что ПАСЕ не заинтересована в возвращении Украины, скажу, что каждый месяц проходят переговоры с попыткой вернуть Беларусь. Для ПАСЕ это очень важно. Украина является мощным игроком и имеет большую делегацию - она сверхважна для ассамблеи", - подчеркнул он.
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В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в Ассамблее без ограничений права голоса. Россия уже во вторник намерена возобновить работу в Ассамблее.
На сегодняшнем заседании ПАСЕ обжаловали полномочия делегации России, что отложило утверждение на 24 часа. После этого украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее.
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