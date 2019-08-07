Мы больше не будем делать реформ - Рябошапка

"Я бы не советовал никому сопротивляться изменениям", - Рябошапка. ФОТО: Офис президента

Реформ в правовых вопросах в Офисе президента Владимира Зеленского делать не будут.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил заместитель председателя Офиса Руслан Рябошапка.

"Я думаю, что мы больше не будем делать реформ, потому что все 28 лет мы делаем реформы, постоянно что-то реформируем. Этот процесс у нас стал перманетный, а на самом деле ничего не меняется. В некоторых случаях даже ухудшается", - сказал заместитель Богдана .

Вместо реформ будут делать изменения.

"Мы будем делать изменения, я бы сказал, что будем их навязывать и внедрять. Где-то огнем и мечом, где мягкой силой и убеждением. Я бы не советовал никому сопротивляться этим изменениям", - добавил он.

"Мы бы хотели отойти от слова "реформирования", а переходить к "переменам", изменений к лучшему, от процесса к победам", - отметил Рябошапка.

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Руслан Рябошапка в Офисе президента отвечает за правовой блок и отношения президента с судами.

По данным медиа ТheБабель, Рябошапка может стать новым генеральным прокурором.