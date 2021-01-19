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среда, 20 января 2021 19:48

МВФ может ворваться терпение и Украина останется без транша - экономист о ручном регулировании цены газа

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МВФ может ворваться терпение и Украина останется без транша - экономист о ручном регулировании цены газа
Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Она будет действовать до конца отопительного сезона. Фото: Кабинет Министров

Украина может не получить очередной транш от Международного валютного фонда. Или же его отсрочат. Такая реакция может стать следствием ручного регулирования цены газа, которое ввел Кабмин. Это решение является временным и не решит давних проблем с формированием тарифов в Украине, рассказывает Gazeta.ua экономист Владимир Дубровский.

Почему правительство дало заднюю рыночному ценообразованию и вернулось к регулированию цены на газ?

Это естественная реакция постсоветских менеджеров на возмущение и протесты. Среагировали так, как они умеют. Это самая быстрая реакция. Но она не рыночная и в долгосрочной перспективе ведет к большим проблемам.

Какой должна быть адекватная реакция?

Надо навести порядок в ценообразовании для монополий. Сейчас платежка разделена на цену газа и его поставку. В части поставки действует тариф монополий, который регулируется НКРЕКП. Этот регулятор захвачен монополистами. Утверждают то, что им дают. То же касается теплокоммунэнерго. Большинство используют центральное отопление, а не индивидуальное. Для центрального отопления важно еще, как этот газ используется. А делают это очень неэффективно. В этой сфере огромные злоупотребления. И ни одно правительство не хочет этим заниматься. Эта проблема тянется с дореволюционным временам. Никто не хочет вмешиваться, чтобы не ссориться с князьками, которые сидят на этих потоках.

Какие это последствия будет иметь для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом?

Плохие. МВФ очень чувствительно относится к этому вопросу. Долгое время существовала схема по перепродаже дешевого газа промышленности. Сейчас эта схема в меньшей степени, но тоже работает. Она не самая плохая в нашей экономике. МВФ взялся за это и начал давить. Возможно, правительству удастся убедить МВФ, что это временно. Но вряд ли Украина получит транш до конца отопительного сезона - когда отменит регулирование.

Транш от МВФ откладывается. Не знаю, не отменят ли его совсем. Потому что правительство и президент за это время сделали много вещей, которые являются не менее плохими для экономики и институтов. Вопрос в том, на каком этапе у фонда лопнет терпение.

Какие еще есть проблемы с рынком газа в стране?

У нас формально действует рынок газа, но он очень монополизирован. Весь газ, который потребляется, - это газ собственной добычи Нафтогаза. Он как раз предлагает самую низкую цену. Но облгазы часто препятствуют переходу к другим поставщикам и не позволяют покупать за меньшую цену. Кроме того, надо было еще летом начать разъяснительную работу. Вместо этого снижение цены правительство и президент приписали себе как выполнение предвыборных обещаний.

Они действительно ввели рынок газа, теперь можно выбирать поставщиков. Но скидка была еще раньше, и она формировалась под рыночными факторами. Тогда же ввели анбандлинг - раздельную плату за газ и поставку. Только это было при благоприятной цене на газ. И поставщики, которые являются монополистами, ввели такие цены, которые частично съели рыночное удешевление. Потребители этого не заметили, потому что в целом же цена снизилась. Их все устраивало. Но рынок колеблется. А цены у монополий меняются только в одну сторону - в сторону повышения.

Надо было заниматься не результатами, а корнями повышение.

Могут действия правительства привести к социальному взрыву?

Их действия направлены именно на то, чтобы что-предупредить этот социальный взрыв. И патерналистская часть людей, которой лишь бы газ был дешевый, может быть удовлетворена. Цена ниже, чем была при Порошенко.

Существует ли приемлемое решение и для граждан, и для кредиторов?

Кредиторы только смотрят, чтобы правительство не создавало возможности для таких схем незаконного обогащения. Например, две цены на один товар, который можно перепродавать. Есть решения не то чтобы компромиссные, а оптимальные для потребителей и поставщиков. Поставщики должны получать по крайней мере свой основной капитал. Но это не простая вещь. Думаю, в наших условиях регулирование поставщиков-монополий на основе тарифов - это ошибка. Это только увеличивает возможность монополистов закладывать больше расходов в свою цену. Выдирать прибыль - это тоже схема регулирования, не пригодная для нас. Удачной была бы схема Price-cap, когда устанавливается предельная цена по результатам внешнего аудита, не зависящего от этих поставщиков. Далее они в рамках цены получат свою прибыль. Жесткие требования по состоянию инфраструктуры - их надо не столько наделять ресурсом, сколько оказывать им жесткий стимул. Если будет установлен такой режим, нынешние владельцы облэнерго и облгазов быстро избавятся от них. Потому что это перестанет быть сверхприбыльным бизнесом. Но появятся другие, которым хватит нормальной рыночной прибыли.

В некоторых случаях оптимально, когда монопольный поставщик является собственностью общины. Но только тогда, когда эта община хорошо контролирует своих руководителей.

Как себя показало правительство в этой ситуации?

Каждая проблема имеет хотя бы одно простое и понятное неправильное решение. Именно его доводят людям популисты. Мероприятия, которые сейчас предприняло правительство, - это именно такое решение.

Простых решений в таких сложных проблемах не бывает. Правильным было бы ввести рынок газа, когда, по европейской хартии, поставщики отделены от тех, кто обслуживает инфраструктуру, и различные поставщики между собой конкурируют. И здесь в наших условиях есть над чем работать.

18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Поставщики газа не смогут повышать цену выше 6,99 грн за куб. м, что позволит снизить ее в среднем на 30%.

Нацкомиссия уже одобрила снижение тарифов на распределение для 14 облгазов. Цена доставки уменьшится на 5-30% и составит 1,66 - 1,79 грн без НДС.

В свою очередь Антимонопольный комитет Украины открыл дела против шести газоснабжающих компаний тз-за завышенных цен на газ для населения.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК
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