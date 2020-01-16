МВД расследует слежку за Мари Йованович в Киеве – журналист

Мари Йованович возглавляла посольство США в Украине с 2016 по 2019 годы.

Украинские правоохранители будут расследовать факты, связанные с возможной слежкой за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

"Министерство внутренних дел Украины анонсирует возбуждение уголовного расследования в отношении якобы незаконного наблюдения за экс-послом США в Украине Мари Йованович после того, как в текстовых сообщениях, опубликованных следователями Палаты [представителей США], Роберт Гайд и Лев Парнас обсуждают слежение за ней в Киеве", - написал Миллер.

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Накануне в США опубликовали документы, предоставленные американским бизнесменом Львом Парнасом по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Среди них - обмен сообщениями между Парнасом, украинскими чиновниками и американскими деятелями. В частности, Парнас переписывался с американским политиком-республиканцем Робертом Гайдом о возможном наблюдении за тогдашним послом США в Украине Мари Йованович во время ее пребывания в Киеве.