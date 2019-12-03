МВД может возглавить женщина - Аваков

Аваков руководит МВД шестой год. Фото: УНІАН

Министерство внутренних дел в будущем может возглавить женщина.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на конференции Ассоциации работников правоохранительных органов, пишет "РБК-Україна"

Такое предположение Аваков сделал в рамках обсуждения гендерного равенства в МВД.

"Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из таких конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да", - сказал министр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял: "Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, уволим всех".

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.