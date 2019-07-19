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пятница, 19 июля 2019 16:25

МВД и Нацполиция Киева должны гарантировать честные выборы в Шевченковском районе - Омельченко

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МВД и Нацполиция Киева должны гарантировать честные выборы в Шевченковском районе - Омельченко
Бывший мэр Киева Александр Омельченко обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и к начальнику ГУ Нацполиции Киева Андрею Крищенко

Выборы по 223-му избирательному округу в Шевченковском районе столицы должны пройти образцово, без каких-либо фальсификаций и махинаций. МВД и Национальная полиция должны взять охрану порядка под личный контроль в день голосования и во время подсчета голосов.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты и бывший мэр Киева Александр Омельченко в своем обращении к Министру внутренних дел Арсена Авакова и к начальнику ГУ Нацполиции Киева Андрею Крищенко.

"К сожалению, история выборов в этом округе не может служить образцом честности, потому что их постоянно сопровождает шлейф скандалов, судебных споров и даже рукоприкладства. Пришло время прервать эту позорную традицию и защитить киевлян от давления недобросовестных политиков. Жители Шевченковского района заслуживают уважения к себе лично и к своему волеизъявлению!", - убежден Александр Омельченко.

По его словам, МВД и Национальная полиция м. Киева должны взять под личный контроль обеспечение честных выборов в Шевченковском районе.

"Именно сюда будет приковано внимание общественного сектора и международных наблюдателей, они станут зеркалом избирательного процесса по всей стране. Дело чести МВД и полиции гарантировать образцовый порядок в Шевченковском районе Киева на стадии предвыборной кампании, в день голосования и во время подсчета голосов. Рассчитываю на ответственную позицию правоохранителей! Знаю, что киевляне не дадут обмануть себя манипуляторам и бесчестным политикам! Верю – избиратели 223 округа продемонстрируют взвешенность, мудрость и желание настоящих перемен!", - заявил Александр Омельченко.

Українські новини
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