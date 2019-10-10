Мужчина на Kyiv Food Market кричал к Зеленскому о гомосексуальности

Мужчина кричал со стола, на его шее - крест. ФОТО: "Радио Свобода"

Пожилой мужчина взобрался на стол в Kyiv Food Market, где проходит пресс-конференция президента, и требовал у Владимира Зеленского "не легализировать проституцию" и не способствовал распространению "проклятие разврата гомосексуализма".

Об этом сообщает BBC.

Зеленский с балкона, где он общался с журналистами, ответил:

"Я не занимаюсь легализацией проституции. Легализация чего может быть только через принятие закона. Никаких таких инициатив нет, впервые об этом слышу. О сексуальной ориентации - ничего плохого вам не хочу говорить, потому что мы живем в открытом обществе. Каждый сам выбирает язык, на котором общается, и ориентацию. Оставьте вы уже этих людей в покое, господи".

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10 октября президент Владимир Зеленский дает первую пресс-конференцию с момента инаугурации. Журналисты группами по 7-10 человек полчаса говорят с президентом. На пресс-марафон Владимира Зеленского аккредитовано более 300 журналистов. Зеленский официально стал президентом Украины 21 мая.