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воскресенье, 06 мая 2018 02:28

Мустафа Найем попросил госохрану - СМИ

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Мустафа Найем попросил госохрану - СМИ
Найем заявил, что ему и его близким угрожают. Фото: Politeka

Народный депутат Мустафа Найем, которого избили во время конфликта на дороге, попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану из-за поступающих угроз.

Нардеп находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы. Об этом сообщает ТСН.

Политик опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали четвертого подозреваемого в избиении Найема

30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафа Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга.

Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертого арестовали в Азербайджане.

Сторона подозреваемых в нападении на нардепа Мустафа Найем обвинила его в провоцировании конфликта.

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