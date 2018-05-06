Мустафа Найем попросил госохрану - СМИ

Найем заявил, что ему и его близким угрожают. Фото: Politeka

Народный депутат Мустафа Найем, которого избили во время конфликта на дороге, попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану из-за поступающих угроз.



Нардеп находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы. Об этом сообщает ТСН.



Политик опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким.

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30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафа Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга. Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертого арестовали в Азербайджане. Сторона подозреваемых в нападении на нардепа Мустафа Найем обвинила его в провоцировании конфликта.