Можем вернуться к практике 90-х - экономист о заморозке ряда выплат

"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого", — говорит Гончарук, объясняя свое решение. ФОТО: Кабмин

Украинцы стали свидетелями своеобразной бюджетной картотеки. Это то, что было в 90-е годы в Украине.

Так решение премьер-министра Алексея Гончарука преградить проведению ряда расходов для Gazeta.ua прокомментировал экономист Алексей Кущ.

"Чиновники будут называть это оптимизацией, анализом эффективности бюджетных программ. На самом деле, это ситуация, при которой плановые расходы бюджета финансируются не при необходимости, а при наличии денег. То есть управление в ручном режиме. Есть список не профинансированных программ, и по мере поступления денег в порядке очереди деньги направляют на их реализацию. Это плохой сигнал с экономической стороны, бюджета", - говорит он.

Ситуацию называет "рукотворным бюджетным кризисом".

"Сначала это касается незащищенных статей, затем защищенных, а потом это может превратиться в практику 90-х годов. Когда бюджетные доходы, расходы будут проводить живыми деньгами, а взаимозачётами".

Нынешнее решение Гончарука коснулось в основном Фонда регионального развития, говорит экономист. То есть совместных проектов центральных и местных бюджетов. Когда государство выделяет средства на то, что не может самостоятельно оплатить местная власть.

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"Строительство школ, детских садов, больниц, инженерные системы. Срыв этих расходов означает, что эти проекты будут заморожены или сданы с большим опозданием. Это колоссальный минус в общую динамику развития экономики. Потому что у нас государственные расходы в инфраструктуру, в социальные объекты являются мощным драйвером экономического роста, в том числе региональной экономики.

Это спиральная негативная зависимость: государство меньше тратит на инфраструктурные проекты, предприятия меньше зарабатывают и соответственно меньше платят налогов, еще больше сокращают инфраструктурные проекты".

17 декабря премьер Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходы развития, на ремонт и строительство. Премьер объяснил это так: "В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого. Кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги. С этой историей хотим закончить".