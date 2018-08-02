Москва включает план "Б"

Нардепу Надежды Савченко грозит максимальное наказание за террористический акт. Фото: Зеркало недели

Теракт, который готовили нардеп Надежда Савченко и Володимр Рубан - это план "Б" России. Сейчас Москва может готовить следующий план. Об этом рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко во время прес-конференции.

"Дело Савченко показывает, до чего доводит ультрапопулизм. Это история о красном казачестве или армии. Они так ненавидели господ, что уничтожили свое государство. Нужно уничтожить олигархов и пару этнических меньшинств - эти тезисы используют и в ДНР, ЛНР, где строят так называемую "народную республику" - все могут владеть чужой машиной, квартирой. Могут грабить. Что виноваты олигархи. Это приводит к уничтожению Украины. Савченко заражена этим вирусом большевизма. Хотела установить причудливую республику где все "побратаються".

Манипуляция и ложь рано или поздно заканчивается попыткой государственного переворота. Это объединенные вещи. Во времена войны они действуют в интересах врага. План, который разрабатывали в Москве, был вынужденным шагом, после того, как Путин не смог реализовать военный захват Украины. Это был план "Б" - свержение государства руками самих украинцев. Не исключаю, что сейчас включается новый план дестабилизации страны, с целью организации возмущения и ненависти по отношению к своей стране".

Савченко грозит максимальное наказание за подготовку теракта.

"Для Савченко будет максимальное наказание за подготовку террористического акта. Только суд может определить доказанность и смягчающие факторы. Но мы считаем, что фактов достаточно, чтобы доказать вину Савченко и Рубана.

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Это дело было одним из пяти самых тяжелых дел, которые лично контролировал. Все прекрасно понимают, что это дело имеет особый подтекст. Вся Украина, и я в том числе, поддерживали ее в российской тюрьме. Если бы я знал, что Савченко завезет по сговору с Захарченко оружие, чтобы взорвать центр Украины, все равно боролся бы за освобождение. Граждане Украины должны отвечать по закону на территории Украины".

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.